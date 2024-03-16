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Госдума предложила Центробанку контролировать борьбу с отмыванием средств через цифровой рубль

13:35, 16.03.2024

Депутаты Госдумы РФ предложили Центробанку взять на себя основной контроль по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма через операции с цифровым рублем.

В настоящее время готовится законопроект, согласно которому регулятор будет определять подозрительные действия с данной формой национальной валюты и распределять все нарушения по трем группам.

Планируется, что далее ЦБ будет взаимодействовать с Росфинмониторингом, докладывая тому обо всех подозрительных активностях. При этом за кредитными организациями сохраняется обязанность проводить идентификацию клиентов платформы цифрового рубля. Изменения не повлекут за собой дополнительных расходов из федерального бюджета и не должны нанести вред предпринимательству.

Ранее стало известно, что цифровой белорусский рубль (ЦБР) будет полноценно функционировать к 2026 году. Тем не менее его внедрение начнется уже в 2025-м. Такие сроки обозначили в Концепции цифрового белорусского рубля, которая опубликована на официальном сайте Национального банка Белоруссии.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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