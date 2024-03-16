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За первый день выборов президента России получено около 3 тысяч писем от наблюдателей общественной палаты

12:22, 16.03.2024

Член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш рассказал, что 15 марта от наблюдателей общественной палаты поступило порядка 3 тысяч сообщений. Данные письма открыты и каждый может с ними ознакомиться.

Также Антон Лукаш добавил, что избирательные участки открываются вовремя, граждане приходят и активно голосуют. Он также отметил, что во время выборов функция наблюдателя не просто смотреть, но и пресекать нарушения.

Он также рассказал о центре общественного наблюдения, поведав о том, что имеется вся необходимая инфраструктура, которая развита и хорошо работает. Данный факт подтвержден и приезжими гостями. Ранее Антон Лукаш отметил, что привлечение блогеров как наблюдателей на избирательных участках оказалось интересным и необычным опытом.

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Разиль Самигуллин
Общество
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