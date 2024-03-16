Привлечение блогеров как наблюдателей на избирательных участках назвали интересным и необычным опытом

Привлечение блогеров как наблюдателей на избирательных участках оказалось интересным и необычным опытом. Об этом на пресс-конференции рассказал член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

Он также отметил, что подобный подход помогает вовлекать молодежь в процесс гражданского становления. В конце добавив, что их выбор важен для них самих, поскольку патриотизм начинается с самопознания и понимания, что ты защищен. Ранее Антон Лукаш рассказал, что все попытки поджога и порчи бюллетеней красками и зеленками очень мерзкие.

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Разиль Самигуллин