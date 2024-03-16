Провокации на выборах президента России названы «низкими приемами за гранью добра и зла»
Член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш рассказал, что все попытки поджога и порчи бюллетеней красками и зеленками очень мерзкие. Он назвал подобные методы провокации низкими, которые выходят за грань добра и зла.
— Русскому человеку, россиянину, когда он видит, что его страна под угрозой, — он становится непобедим, — отметил Антон Лукаш.
Председатель общественной палаты также добавил, что технологически наблюдение организовано в 4 направления:
- наблюдатели, они контролируют процесс, в их руках чек-лист «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Эти люди имеют процессуально-правовой статус. Их нельзя удалить с участка.
- при общественных палатах существуют штабы по наблюдению, работают непосредственно через горячую линию.
- существует видеонаблюдение, нарушения почти невозможны. Но есть такие «камикадзе» которые хотят испортить выборы, которые получили задания от украинских спецслужб.
- деятельность экспертного сообщества, все сферы работают сообща, по любому вопросу всегда есть помощь и оценка.
В завершение он отметил, что все эти направления дисциплинируют выборы. Ранее сообщалось, что в Татарстане на избирательных участках есть бюллетени для людей с ОВЗ, напечатанные шрифтом Брайля.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым