Провокации на выборах президента России названы «низкими приемами за гранью добра и зла»

Член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш рассказал, что все попытки поджога и порчи бюллетеней красками и зеленками очень мерзкие. Он назвал подобные методы провокации низкими, которые выходят за грань добра и зла.



— Русскому человеку, россиянину, когда он видит, что его страна под угрозой, — он становится непобедим, — отметил Антон Лукаш.

Председатель общественной палаты также добавил, что технологически наблюдение организовано в 4 направления:

наблюдатели, они контролируют процесс, в их руках чек-лист «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Эти люди имеют процессуально-правовой статус. Их нельзя удалить с участка.

при общественных палатах существуют штабы по наблюдению, работают непосредственно через горячую линию.

существует видеонаблюдение, нарушения почти невозможны. Но есть такие «камикадзе» которые хотят испортить выборы, которые получили задания от украинских спецслужб.

деятельность экспертного сообщества, все сферы работают сообща, по любому вопросу всегда есть помощь и оценка.

В завершение он отметил, что все эти направления дисциплинируют выборы. Ранее сообщалось, что в Татарстане на избирательных участках есть бюллетени для людей с ОВЗ, напечатанные шрифтом Брайля.

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Разиль Самигуллин, Исаков Олег