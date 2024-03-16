Новости общества

15:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Провокации на выборах президента России названы «низкими приемами за гранью добра и зла»

11:43, 16.03.2024

Член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш рассказал, что все попытки поджога и порчи бюллетеней красками и зеленками очень мерзкие. Он назвал подобные методы провокации низкими, которые выходят за грань добра и зла.

— Русскому человеку, россиянину, когда он видит, что его страна под угрозой, — он становится непобедим, — отметил Антон Лукаш.

Председатель общественной палаты также добавил, что технологически наблюдение организовано в 4 направления:

  • наблюдатели, они контролируют процесс, в их руках чек-лист «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Эти люди имеют процессуально-правовой статус. Их нельзя удалить с участка.
  • при общественных палатах существуют штабы по наблюдению, работают непосредственно через горячую линию.
  • существует видеонаблюдение, нарушения почти невозможны. Но есть такие «камикадзе» которые хотят испортить выборы, которые получили задания от украинских спецслужб.
  • деятельность экспертного сообщества, все сферы работают сообща, по любому вопросу всегда есть помощь и оценка.

В завершение он отметил, что все эти направления дисциплинируют выборы. Ранее сообщалось, что в Татарстане на избирательных участках есть бюллетени для людей с ОВЗ, напечатанные шрифтом Брайля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин, Исаков Олег
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также