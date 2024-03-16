В Татарстане на избирательных участках есть бюллетени для людей с ОВЗ, напечатанные шрифтом Брайля
На заседании ЦИК по Татарстану рассказали как проводятся выборы для маломобильных граждан республики.
На избирательных участках работают волонтеры, которые помогают маломобильным группам населения во время голосования.
Также для граждан с ОВЗ подготовили специальные бюллетени, адаптированные под их возможности. В них используется шрифт Брайля.
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