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В Татарстане на избирательных участках есть бюллетени для людей с ОВЗ, напечатанные шрифтом Брайля

10:01, 16.03.2024

На заседании ЦИК по Татарстану рассказали как проводятся выборы для маломобильных граждан республики.

На избирательных участках работают волонтеры, которые помогают маломобильным группам населения во время голосования.

Также для граждан с ОВЗ подготовили специальные бюллетени, адаптированные под их возможности. В них используется шрифт Брайля.

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Нафиса Миннехузина, Олег Исаков
Общество Татарстан
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