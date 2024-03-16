Пассажиропоток в казанском метро вырос на 23% за минувшую зиму и на 28% за первые два месяца этого года

В МУП «Метроэлектротранс» рассказали «Реальному времени», что за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года услугами казанского метро воспользовался 8 983 891 человек. Это на 23% больше пассажиропотока за минувшую зиму.

За 52 дня 2024 года метро перевезло 5 228 002 пассажира, что на 1 141 588 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пиковыми по нагрузкам для метро стали дни мощных снегопадов. Тогда на маршруты выпускали 11-й состав, а сейчас за счет его работы интервал между поездами сократился до 5 минут (с 10-ю составами интервал составлял 5 минут 33 секунды). На постоянной основе 11-й состав работает до конца марта.

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Нафиса Миннехузина, Артем Гафаров