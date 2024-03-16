«Мобильным избирательным» воспользовались 108 тысяч человек

В Татарстане правонарушений и происшествий на избирательных участках не было зафиксировано оперативным штабом. А также нарушений влияющих на результаты голосований нет. Об этом на заседании ЦИК Татарстана сообщил председатель центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев.

Также по словам председателя ЦИК по Татарстану введется детальный мониторинг информационного пространства. Все 815 вопросов, которые поступали на горячую линию, как региональную, так и федеральную, решались в течении 2-3 минут. Поступали обращения и на сайт центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

-Хочу также отметить, что продолжается прием заявлений на участковых избирательных комиссий для голосования на дому. Говорил каждый раз про «Мобильный избиратель», в итоге у нас больше трети телефонных звонков с сожалением о том,что вовремя не сориентировались, не узнали, что есть такая возможность и переживают, как это можно сделать сейчас. Сейчас это сделать нельзя. Сервис действовал, работал, он эффективен. 108 тысяч обратилось, все мы обработали, ни одного отказа по обработке информации не было, — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Также он напомнил о том, что прием заявлений через родных, кто ухаживает за больными, перепроверяются. Если причина неуважительная, ЦИК в праве отказать в обеспечении голосования на дому.

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Нафиса Миннехузина, Олег Исаков