Рубль дешевеет к основным валютам в ожидании итогов выборов президента России

Рубль в пятницу днем дешевеет по отношению к основным валютам на Московской бирже. Укрепление доллара США, евро и китайского юаня может свидетельствовать о том, что игроки рынка ожидают итогов президентских выборов в России, которые пройдут в это воскресенье.

По состоянию на 15.00 мск:

курс доллара США составил 92,12 руб./$1, увеличившись на 40,25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей сессии;

евро стоил 100,33 руб./€, подорожав на 52,75 коп.;

стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась на 45,88 коп., до 95,81 руб.;

курс китайского юаня поднялся на 5,65 коп. — до 12,76 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года российские резиденты могут без специального разрешения Банка России оплачивать доли, вклады и паи в имуществе иностранных компаний, если сумма операции не превышает 15 млн рублей.

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Разиль Самигуллин