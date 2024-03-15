В Татарстане за минувшие сутки не зарегистрировано ДТП с пострадавшими

За 14 марта в Казани не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Суммарно поступило 175 сообщений о ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Тем не менее сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Кроме того, в отделы полиции были доставлены 4 гражданина по подозрению в совершении преступлений. Ранее 12 марта в Казани было зарегистрировано 230 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В четырех случаях были пострадавшие.

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Разиль Самигуллин