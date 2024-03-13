За 12 марта в Казани зарегистрировано 230 ДТП
За 12 марта в Казани зарегистрировано 230 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В четырех случаях были пострадавшие:
- одно столкновение из-за проезда на запрещающий сигнал светофора;
- два наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах из-за несоблюдения безопасной скорости;
- один случай падения пассажира в общественном транспорте при начале движения.
Кроме того, задержаны восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое водителей, не имеющих права управления. Также в отделы полиции доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений.
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