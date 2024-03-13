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За 12 марта в Казани зарегистрировано 230 ДТП

08:33, 13.03.2024

За 12 марта в Казани зарегистрировано 230 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В четырех случаях были пострадавшие:

  • одно столкновение из-за проезда на запрещающий сигнал светофора;
  • два наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах из-за несоблюдения безопасной скорости;
  • один случай падения пассажира в общественном транспорте при начале движения.

Кроме того, задержаны восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое водителей, не имеющих права управления. Также в отделы полиции доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений.

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Нафиса Миннехузина
АвтоПроисшествия Татарстан
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