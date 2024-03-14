В Татарстане СК обвинил в халатности директора школы, где от схода снега пострадала девочка

Сегодня директору Нижнечекурской школы Дрожжановского района предъявили обвинение в преступной халатности, повлекшей травмы 16-летней ученицы. Об этом «Реальному времени» сообщили в Следкоме по Татарстану.



По версии следствия, 59-летней обвиняемой с декабря 2023 года по настоящее время поручалось организовать уборку снега — в связи с угрозой его схода с крыши, но выполнение соответствующих работ директор не обеспечила.

А 13 марта 2024 года снег с крыши учебного заведения обрушился на пристроенный вход с металлическим козырьком, конструкции не выдержали удара и обвалились на 16-летнюю школьницу. Девочка в больнице с ушибом головного мозга, травмами позвоночника и ключицы.

Согласно данным на сайте Нижнечекурской школы, должность директора вот уже 21 год занимает Айслу Шигабутдинова. По данным источников «Реального времени», она не задержана.

Сегодня же глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома по РТ Валерия Липского доклад о расследовании этого дела.