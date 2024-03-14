Делегация иностранной молодежи в Татарстане посетила ифтар

Визит участников Международного фестиваля молодежи в Татарстан совпал с началом священного месяца Рамазан. В первый же день пребывания всех желающих пригласили на ифтар. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вначале желающие посетили намаз, затем — прием пищи. Также делегаты посетили мастер-класс по приготовлению национального блюда.

По словам иностранных гостей, они приятно удивлены гостеприимством региона и возможностью принять участие в мусульманских обрядах.



Как отметила замминистра по делам молодежи Айгуль Сабирова, программа «Жить и работать в России» направлена на то, чтобы делегаты через главные культурные и исторические площадки республики ознакомились с культурными традициями региона.

За четыре дня делегация из 100 человек из 50 стран познакомится с экономикой Татарстана, культурным наследием и национальным разнообразием республики.