В Сармановском районе Татарстана нашли две несанкционированные снежные свалки

Инспекторы Закамского управления Минэкологии во время выездного обследования территории Сармановского района выявили две несанкционированные снежные свалки. Первая располагалась в селе Сарманово на улице Профсоюзной, вторая — в поселке городского типа Джалиль.

Площадь свалки в Сарманово составила 14 790 квадратных метров, объем — 10 353 кубических метра. В Джалиле площадь свалки была чуть меньше — 7 200 квадратных метров, а объем — 5 557 кубических метров.

Эти территории не были определены для временного складирования снега. На площадках отсутствовали обваловка земляного вала и водонепроницаемое покрытие.

Земельные участки находятся в собственности Исполнительного комитета Сармановского района. Комитету объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранить нарушения в течение 60 дней. Материалы обследования направлены в Сармановскую прокуратуру.