В Казани в честь столетия татарстанского кинематографа открылись Дни узбекского кино

Накануне в Казани открылись Дни узбекского кино в рамках празднования столетия кинематографа Татарстана. Мероприятия проходят в кинотеатре «Мир».

Почетными гостями на открытии стали первый секретарь Генерального консульства Узбекистана в Казани Азизбек Разаков, заслуженный журналист Республики Узбекистан, доктор наук, продюсер кино и телевидения, генеральный директор НА «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов и продюсер, основатель и генеральный директор киностудии «Бухорийлар» Улугбек Абдуллаев.

Директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова поделилась своими впечатлениями от узбекского киноискусства: «Республика Узбекистан — одна из точек притяжения кинематографистов со всего мира. У них возникла настоящая «Новая волна». Не случайно мы уже несколько лет подряд проводим в республике Дни узбекского кино».



В ближайшие дни на экране кинотеатра «Мир» зрители увидят еще четыре узбекские кинокартины. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы свободный.



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