В селе Новая Тура Татарстана открыли новую мечеть для 250 человек

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

Сегодня в селе Новая Тура Зеленодольского района раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, а также муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при раисе РТ Нурия Хашимова торжественно открыли новую мечеть.



Мечеть возвели на средства благотворителей при содействии Фонда поддержки развития культуры. В здании предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин, а также зал для занятий с детьми.

Рустам Минниханов поблагодарил всех причастных к строительству и поздравил жителей села с открытием мечети. Он отметил, что мечеть построили в священный месяц Рамадан, и назвал это событие радостным. «Выражаю искреннюю благодарность меценатам и всем гражданам, участвовавшим в строительстве. Это очень большое и богоугодное дело», — сказал он.

Михаил Афанасьев назвал открытие мечети долгожданным событием для жителей Новой Туры. Он добавил, что территория рядом с мечетью будет активно развиваться: здесь построят крупную дорогу и откроют детский сад, медресе, гостиницу и спортивные площадки.

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