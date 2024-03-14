Казанцы рассказали, какие безумства совершали во время учебы в вузе

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос экономически активных казанцев с высшим образованием. Их попросили рассказать о самых безрассудных поступках, которые они совершали во время учебы в вузе.

Только каждый третий казанец утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков.



Оказалось, что больше всего опрошенные прогуливали пары и сессии (10%). На втором месте — студенческие свадьбы (8%). Употребление алкоголя в общежитии считают безответственным 6% опрошенных. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями. По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

Для женщин самым большим безрассудством были прогулы занятий и уход в академический отпуск. Мужчины же бо́льшим безумством считают употребление алкоголя в общежитии и прогулки по крышам. Одинаково часто к безрассудным поступкам и мужчины, и женщины причисляли студенческие браки.

Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».