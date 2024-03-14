За 13 марта в Казани зарегистрировано 227 ДТП

За 13 марта в Казани зарегистрировано 227 дорожно-транспортных происшествий, одно из них с пострадавшим — водитель наехал на пешехода на прилегающей территории.

Также за прошедший день сотрудники Госавтоинспекции задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 5 водителей, которые не имеют права управления транспортным средством.

Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 2 гражданина.

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Нафиса Миннехузина