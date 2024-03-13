Первый медицинский ифтар в 2024 году прошел в ДРКБ Татарстана

Сегодня в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана прошел уникальный медицинский ифтар. В мероприятии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Медицинский ифтар уже становится доброй традицией ДРКБ. Впервые подобное мероприятие состоялось в прошлый Рамадан, в апреле 2023 года. Тогда гости ифтара подарили работникам больницы Кораны, прочитали с ними коллективную молитву и побывали на экскурсии по онкоцентру ДРКБ, где узнали о структуре подразделений.

Ранее стало известно, что во время месяца Рамадан для мусульман организуют ифтары в 47 мечетях Казани.

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