Российские компании используют инструменты для контроля сотрудников

Аналитики компаний «Работа.ру» и «СберПодбор» опросили более 400 российских компаний и выяснили, какие инструменты контроля эффективности сотрудников они применяют.

Оказалось, что почти половина компаний требуют от своих сотрудников ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты о проделанной работе. Регулярные планерки проводят 52% компаний, а 42% используют программы для планирования задач, например «Битрикс».

Операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков отметил, что оценка эффективности кадров важна для любого бизнеса, а современные технологии позволяют детально контролировать активность сотрудников.

Некоторые компании также используют программы для мониторинга работы на ПК и мобильных устройствах — их применяют 8% компаний. Чаще всего такие методы мониторинга используют в сфере IT.

В строительстве и торговле применяют в основном отчеты о работе сотрудников, планерки и программы для контроля за эффективностью. При этом лишь 24% работодателей отслеживают опоздания и только 8% контролируют количество и время перерывов. Не отслеживают продуктивность персонала в 20% фирм.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще получать контроффер при увольнении.

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