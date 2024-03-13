В Казани под суд отдали лидеров и активистов ОПГ «Грязь», «Курицынские» и «Зининские»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Приволжский райсуд Казани поступило уголовное дело в отношении пяти членов преступных группировок, включая уже осужденного к пожизненному Виктора Курицына, лидера ОПГ «Курицынские», а также предполагаемого руководителя ОПГ «Грязь» Рифката Вахитова и трех активистов бригады «Зининские» — Олега Зубарева, Вячеслава Степанова и Сергея Берендеева. Им предъявляют участие в трех убийствах 2001—2004 годов, незаконный оборот оружия и взрывчатки.



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, обвинение по этому делу утвердил первый зампрокурора РТ Алексей Заика. Четверо из фигурантов вину не признают. По данным наших источников, в «сознанке» лишь Курицын, признания которого и дали толчок к раскрытию давних дел. Пожизненный срок он отбывает в колонии особого режима «Полярная сова» по приговору Верховного суда РТ 2012 года. В июне 2022-го его этапировали в Казань и арестовали и по новому делу.



По версии следствия, на фоне борьбы за лидерство один из активных участников «Зининских» при содействии членов ОПГ «Курицынские» организовал убийство своего соперника в группировке — того расстреляли в июне 2001 года на проспекте Победы в Казани.

Кроме того, силовики считают, что сам Курицын в 2002—2003 годах решил устранить одного из своих, опасаясь, что тот может дать против него ценные показания. Сам заниматься этим не стал — попросил организовать убийство лидера «Зининских». В итоге члены данного ОПГ обманом выманили потерпевшего из его дома в Зеленодольске, увезли на авто в Спасский район и там пустили в ход ножи. Затем тело покойного расчленили и сожгли.

Еще одной жертвой криминальных войн стал участник группировки «Грязь» — по версии обвинения, за помощью в его устранении в 2004-м один из «грязевских» лидеров обратился к лидеру ОПГ «Зининские». Жертву подкараулили по время прогулки в Москве на Воробьевской набережной и расстреляли из пистолетов. Потерпевший скончался на месте.

Двум из пятерки обвиняемых также инкриминируют незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. В апреле 2023-го этот арсенал изъяли в потайном месте разрушенного здания в Зеленодольском районе республики.

Ирина Плотникова