В Казани арестован уже осужденный к пожизненному лидер банды

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстан этапировали Виктора Курицина, отбывавшего пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком округе. На днях Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома избрал ему меру пресечения в рамках уголовного дела об убийстве.



Речь идет о нераскрытом преступлении по делу, возбужденному 21 год назад — в 2001-м. Отбывающий пожизненное заключение лидер зеленодольской банды «Курицинские» решил помочь следствию и дал признательные показания, сообщают источники «Реального времени». 9 июня Курицину было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору или в составе организованной группы.

В Следкоме по РТ от комментариев по раскрытию старого дела вчера воздержались.

Факт ареста фигуранта подтвердили в пресс-службе Советского райсуда, отметив, что против избрания меры пресечения осужденный не возражал.

В 2010-м объявленного в международный розыск Курицина задержали в Тольятти, где он спокойно жил с женой и работал замдиректора ЗАО «Самара-ресурс». В 2012-м Верховный суд Татарстана признал этого бизнесмена создателем кровавой банды и приговорил к пожизненному сроку за серию тяжких преступлений. В их числе — убийство в 2002 году на базе отдыха в Зеленом Бору одного из руководителей фирмы «РОСТЭК-Татарстан» Марата Усманова — по заказу члена казанской группировки «Грязь», а еще расстрел конкурентов из группировки «Азатовские», где погибли два человека. Всего «Курицинским» на суде предъявили пять жертв. Не признавший вину лидер получил пожизненный срок, семь его сподвижников наказали сроками от 7 до 20 лет колонии строгого режима.

В будущем году зеленодольскому авторитету исполняется 60 лет.

Согласно открытым источникам, в колонии особого режима «Полярная сова» отбывают срок и другие татарстанцы, наказанные максимальным сроком. Среди них — один из лидеров челнинского ОПГ «29 комплекс» Юрий Еременко и главарь казанской группировки «Жилка» Юрий Марухин.