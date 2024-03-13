На берегу озера Кабан жилой комплекс построит девелопер из Удмуртии

Как ответили на запрос «Реального времени» в Минстрое РТ, застройщиком жилого комплекса в историческом поселении по ул. Сары Садыковой стал девелопер из Республики Удмуртия.

Как рассказали редакции в офисе застройщика, сдача домов запланирована на IV квартал 2025 года. На площади в 7,8 тыс. кв. м расположится дом с 32 квартирами. Выдача ключей последней из них запланирована на II квартал 2027 года. На данный момент под пометкой «Забронировано» находится 2 квартиры.

Граница объекта входит в зону охраны культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV — первая четверть ХХ вв. (Республика Татарстан (Татарстан), и включена в Список всемирного наследия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».