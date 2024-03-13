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Недвижимость

На берегу озера Кабан жилой комплекс построит девелопер из Удмуртии

17:01, 13.03.2024 1

Как ответили на запрос «Реального времени» в Минстрое РТ, застройщиком жилого комплекса в историческом поселении по ул. Сары Садыковой стал девелопер из Республики Удмуртия.

Как рассказали редакции в офисе застройщика, сдача домов запланирована на IV квартал 2025 года. На площади в 7,8 тыс. кв. м расположится дом с 32 квартирами. Выдача ключей последней из них запланирована на II квартал 2027 года. На данный момент под пометкой «Забронировано» находится 2 квартиры.

Граница объекта входит в зону охраны культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV — первая четверть ХХ вв. (Республика Татарстан (Татарстан), и включена в Список всемирного наследия.

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НедвижимостьОбщество УдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:58
    красивое место, конечно
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