Аналитики выяснили причины отказа работодателей кандидатам в работе

Специалисты по подбору персонала выяснили, по каким причинам чаще всего отказывают кандидатам на вакантные позиции. В ходе опроса представители российских компаний выделили основные поводы для отказа соискателям.

По данным совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, большинство отказов (52,3%) происходит из-за несоответствия квалификации и навыков кандидата требованиям вакансии. Чуть менее 10% отказов связано с возрастом соискателей. Еще 8,5% отказов приходится на поведение кандидатов: представители компаний указали, что причиной для отказа стало «молчание» — гостинг со стороны соискателя.

Среди других причин отказов: несоответствие условий работы пожеланиям кандидата, а также обратная ситуация — отказ работодателя предоставить кандидату желаемые условия труда. Кроме того, некоторые соискатели сами отказываются от вакансий, узнав больше о компании-заказчике. Еще несколько процентов отказов связаны с национальностью соискателя и проверкой службы безопасности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина