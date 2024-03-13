В Казани на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» временно ограничат движение транспорта

17 марта с 8.00 до 23.00 на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» будет временно ограничено движение и стоянка транспорта.

Это связано с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы», хедлайнерами которого станут Ваня Дмитриенко, Хабиб, группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого».

На участке дороги установят временные дорожные знаки, поэтому автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут движения.



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Нафиса Миннехузина