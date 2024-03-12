Казанский театр готовит новый формат спектакля по мотивам рассказа Горького

31 марта Казанский ТЮЗ представит спектакль-променад «Легкий человек» по одноименному произведению Максима Горького. Эскиз постановки создал режиссер Радион Букаев в рамках лаборатории фестиваля «Горький+», проходившего в 2023 году, сообщает театр.

Спектакль пройдет в историческом центре города: зрители смогут прогуляться по улицам Казани, а затем послушать рассказ о жизни писателя в его мемориальном музее. В постановке примут участие Руслан Зубайраев и Савелий Виноградов.

Ранее ЗАГС Казани анонсировал запуск аудиоспектакля-экскурсии под названием «Путь к любви, или Вы не должны были этого слышать» по территории Центра семьи «Казан». Над разработкой проекта работали сотрудники Казанского ТЮЗа и Дирекция парков и скверов Казани. Проект хотят завершить к маю 2024 года.

