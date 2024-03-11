Рустам Минниханов, Владимир Уйба и Евгений Дмитрих на заводе в Казани осмотрели новую модификацию МИ-8

Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор государственной лизинговой компании Евгений Дмитрих посетили Казанский вертолетный завод, где осмотрели МИ-8 МТ В1, эта модель является модернизированной вариацией вертолета МИ-8. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Новая модификация МИ-8 способна работать при температурах от -50 до +50 градусов. Вертолет вмещает в себя до 28 пассажиров и способен поднимать груз весом до 4 тонн. Борт вертолета оснащен светодиодами снаружи, для удобного взлета и посадки при условиях плохой видимости. Также в нем предусмотрены места для медицинских модулей, чтобы была возможность оказать первую помощь прямо в воздухе. Подобная техника особенно востребована в Коми, поскольку 80 процентов территорий субъекта составляют леса.

Рустам Минниханов сообщил, что до 2026 года в разные регионы России будет отдано 70 вертолетов. Он добавил, что данное количество является годовым объемом производства, после чего отметил, что испытывает гордость за Казанский вертолетный завод. Раис республики встретился с работниками предприятия, с которыми обсудил условия труда.

В настоящее время с Казанского вертолетного завода на постоянное место работы отправлено пять вертолетов. Помимо Коми, они поступят на Дальний Восток, Камчатку и в Московскую область.

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Разиль Самигуллин