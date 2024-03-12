В Татарстане вырос спрос на HR-специалистов

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в Казани и выяснили, что у местных работодателей растет потребность в специалистах в сфере управления персоналом.

Согласно данным аналитиков, наибольший рост количества опубликованных в феврале — начале марта 2024 года вакансий по сравнению с этим же периодом 2023 года отмечен в следующих сферах:

информационные технологии (+34%);

искусство, развлечения, массмедиа (+37%);

финансы, бухгалтерия (+39%);

домашний, обслуживающий персонал (+39%).

При этом наибольший рост числа вакансий приходится на сферу управления персоналом и тренинги (+44%). В целом это свидетельствует о том, что у компаний растет интерес к поиску, подбору и обучению новых сотрудников при помощи квалифицированных HR-специалистов. Если говорить о соискателях, то их активность выросла в отраслях сельского хозяйства (+8,5%) и стратегии, инвестиции, консалтинга (+7,5%).

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Разиль Самигуллин