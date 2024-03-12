Банк России выпускает монеты, посвященные атомному ледоколу «Сибирь»

Банк России 12 марта выпускает в обращение памятные монеты, посвященные ледоколу «Сибирь», которые относятся к серии «Атомный ледокольный флот России». Будут доступны серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 200 рублей. Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. На ней изображен «Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Ледокол «Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года, а его спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Серебряная монета имеет вес 31,1 грамма и пробу сплава 925, а золотая — вес 31,1 грамма с пробой 999. На обеих монетах есть выступающий кант.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет и дата «2024 г.». Кроме того, указано обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

Также на монетах указан их номинал. На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение атомного ледокола «Сибирь» и ледовых торосов на фоне изображения полярного сияния, выполненного в виде волнистых радужных линий с эффектом интерференции света. На золотой монете на этом месте находится рельефное изображение ледокола и ледовых торосов, но на фоне стилизованного изображения звездного неба, выполненного с помощью лазерного матирования.

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Разиль Самигуллин