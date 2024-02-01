Банк России выпускает в обращение новую памятную монету

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. На ней изображен «Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве.

Это это один из самых известных московских храмов: в 1813 году в нем венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Тираж монеты составит три тысячи экземпляров. Диаметр монеты — 39 мм. Масса серебра в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.



На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская федерация», «Банк России». Также на ней можно увидеть номинал монеты, дату (2024 год), обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и массу драгоценного металла в чистоте.

Оборотную сторону украшает рельефное изображение храма Вознесения Господня «Большое Вознесение» на фоне сцены венчания Пушкина и Гончаровой. Слева изображена миниатюрная фигура ангела. Также имеются рельефные надписи.

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Галия Гарифуллина