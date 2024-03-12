На «Играх БРИКС» в Казани будут реализованы фиджитал-дисциплины

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов анонсировал проведение в Казани «Игр БРИКС». Спортивное мероприятие запланировано на период с 11 по 24 июня 2024 года. В программу игр войдут 30 дисциплин, также будут реализованы фиджитал-дисциплины.

Кроме того, ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в спортивную программу войдет йога. По его словам, на «Казань Арене» планируется провести масштабное событие, посвященное этой практике.

Напомним, что «Игры БРИКС» — международные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года между странами БРИКС. В играх принимают участие сборные стран-участниц БРИКС. Впервые соревнования прошли в 2016 году в Индии.

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Артем Гафаров, Александр Старшинов