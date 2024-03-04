Участники и гости турнира «Игры Будущего» посетили более 70 культурно-развлекательных мероприятий

С 21 февраля по 3 марта в Казани прошел Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Участникам и гостям республики была предложена обширная культурная программа. Они посетили более 70 культурно-развлекательных мероприятий, среди которых спектакли, концерты и выставки. Также для гостей города были организованы экскурсионные программы в музеи Казанского Кремля, острова-града Свияжска и Болгара.

В дни проведения «Игр будущего» в Казани проходил XLII Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина. Участники и гости города могли посетить представления в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Кроме того, свои лучшие постановки представили Татарский государственный академический театр им. Г. Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Казанский театр юного зрителя, Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева и Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова.

Также участникам «Игр будущего» были предложены выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.



Ранее сообщалось, что трансляции первого в истории мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта, стремительно набирают просмотры в интернете. На данный момент их уже 2 миллиарда.

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Разиль Самигуллин