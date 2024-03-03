Игорь Столяров рассказал о преимуществах «Игр Будущего»

Организаторы прошедших в Казани «Игр Будущего» выступают за чистоту судейства, красоту жанра и спорт, свободный от политических барьеров. Об этом рассказал руководитель турнира Игорь Столяров в интервью корреспонденту RT.



По словам Столярова, на Западе об Играх Будущего публиковали «стандартную предвзятую историю» о якобы купленных соревнованиях.

— Я сегодня специально статистику попросил, какие призёры, из каких стран. У нас есть призёры из иностранных государств, среди них есть недружественные страны. Испанцы выиграли, например. Это нормально, — рассказал Игорь Столяров.

Тем не менее, среди призеров есть представители иностранных государств, в том числе недружественных стран. Например, победу одержали испанцы.

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Нафиса Миннехузина