В Казани начали демонтаж праздничных украшений
В Казани начали демонтаж праздничных украшений. Об этом сообщает корреспондент издания «Реальное время».
Ранее начали демонтаж праздничных конструкций в Казани на территории ипподрома, в скверах у культурного центра «Чулпан» и по ул. Мира.
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