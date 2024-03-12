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В Казани начали демонтаж праздничных украшений

11:05, 12.03.2024
В Казани начали демонтаж праздничных украшений
Фото: Реальное время

В Казани начали демонтаж праздничных украшений. Об этом сообщает корреспондент издания «Реальное время».

Ранее начали демонтаж праздничных конструкций в Казани на территории ипподрома, в скверах у культурного центра «Чулпан» и по ул. Мира.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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