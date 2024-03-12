В Альметьевске утвердили положения о порядке размещения сезонных нестационарных ларьков

В Альметьевске утвердили положения о порядке размещения сезонных нестационарных ларьков. Соответствующее положение было подписано руководителем Исполкома района Айдаром Каюмовым.

Согласно постановлению начальная цена предмета аукциона размещения сезонных нестационарных ларьков определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости этого права. Также процедура рассмотрения заявок участников аукциона и его победителей осуществляется аукционной комиссией. Также все процедуры должны быть оформлены в протоколе.

В случае победы одного из участников, в течение пяти рабочих дней организатор аукциона должен направить победителю проект договора и счет на оплату обеспечения исполнения обязательств по договорам через электронное письмо. Позже организаторами аукциона составляется протокол о признании победителя аукциона.

Ранее в Альметьевске разработали программу развития малого и среднего бизнеса в районе. Данный документ был утвержден исполкомом района. Также в постановлении сказано о том, что часть ранее сделанных поправок утратили свою юридическую силу.

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Разиль Самигуллин