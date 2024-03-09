Цена на недвижимость начали снижаться по всему миру

Цена на недвижимость начали снижаться по всему миру. Данная динамика фиксируется уже пять кварталов подряд. Это происходит на фоне российского ипотечного безумия, но проблема роста цен на недвижимость актуальна не только для России. Об этом стало известно из данных Банка международных расчетов.

Одна из ключевых причин роста цен была связана с ковидом. Второй важный фактор — десятилетие низких ключевых ставок на фоне западного QE (Quantitative еasing). Сейчас именно рост ставок начинает «убивать» рынок недвижимости — дорожающая ипотека на фоне стагнации экономик и отсутствия значительного роста зарплат ощутимо снижает спрос практически во всех странах. Соответственно, цены начинают падать.

В России ситуация немного другая. Из-за спорных мер поддержки по типу льготной ипотеки цены за последние 10 лет были искусственно разогнаны. При этом реальные зарплаты росли медленнее. Но и до нас мировая тенденция рано или поздно дойдет.

Ранее Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в беседе с «Реальным временем» отметила, что сегодня на рынке недвижимости особо привлекательны ипотечные программы на загородное жилье, а также формат «Дома в городе».

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Разиль Самигуллин