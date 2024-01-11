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«От штрафа за взятку освободить»: главного архитектора Альметьевска наказали условным сроком

11:17, 11.01.2024 10
«От штрафа за взятку освободить»: главного архитектора Альметьевска наказали условным сроком
Фото: скриншот realnoevremya.ru c сайта Альметьевского горсуда

К 3 годам лишения свободы условно приговорил сегодня горсуд главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. Он признан виновным в двух эпизодах афер и получении одной взятки, от наказания за последнюю освобожден ввиду истечения срока давности, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Напомним, Севастьянова судили по делу о трех взятках на 569 тысяч рублей и помехах бизнесу. Однако в прениях прокуратура отказалась от обвинения по статье о вмешательстве в предпринимательскую деятельность, и в этой части Альметьевский горсуд сегодня прекратил преследование чиновника, уточнили в пресс-службе суда.

При этом два эпизода взяток — на 130 и 424 тысячи рублей — суд посчитал нужным переквалифицировать на мошенничество, посчитав доказанным сам факт получения денег, но недоказанным использование служебных полномочий. Что до третьего эпизода коррупции, то и здесь обвинение было переквалифицировано по менее тяжкому составу — с части 3 на часть 1 статьи 290 УК РФ. Суд посчитал доказанным получение архитектором 15 тысяч рублей за согласование проекта входной группы в кафе предпринимателя Амиджона Джумаева в 2020 году, приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей и освободил от него ввиду истечения двухлетнего срока давности.

скриншот realnoevremya.ru с видео канала ЮВТ

В итоге архитектор понес реальное наказание лишь за два эпизода аферы с получением средств под видом взяток — условный срок и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе три года.

Впрочем, сам Севастьянов и его защитники Марат Давлетов и Ринат Вильданов настаивали на полном оправдании. Тогда как прокуратура требовала посадки чиновника на 10 лет за взяточничество.

Вероятнее всего, приговор будет оспорен.

Напомним, уголовным это дело стало еще в 2022 году — главного архитектора задержали по подозрению в незаконном получении 130 тысяч рублей в 2020 году. Тогда СК сообщал — подозреваемый предложил директору одной из фирм передать деньги за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина в Альметьевске — путем заключения фиктивного договора на оказание архитектурных услуг со знакомым Севастьянова. По версии обвинения, директор фирмы перечислил деньги этому знакомому, а тот отправил их на счет главного архитектора и передал заказчику эскизный проект. Однако заказчик в нем не нуждался, поскольку имел свой проект, и требовалось лишь согласование.

Позже в деле появились еще два схожих эпизода. Первый процесс над Севастьяновым закончился в июне 2023-го возвратом этого дела прокурору, однако после отмены этого решения разбирательство началось заново.

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 12:39
    Интересно, а штраф в чей бюджет пойдёт? В бюджет РФ или рт?
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    Анонимно 13:09
    в местный
    потом с этого буджета субсидии выдаются особо избранным для строительства особняков
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  • Анонимно 13:52
    после одного районного казанского суда, отказавшего следствию в избрании хоть какой-тот меры пресечения задержанному с "травкой" под сиденьем, я вообще ничему не удивляюсь.
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    Анонимно 15:26
    ой, то же мне преступление, как будто сами никогда не баловались
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    Анонимно 16:03
    Слава Богу, нет. И вам не советую, привыкните - козлёночком станете.
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    Анонимно 18:25
    да уж, эту дурь лучше обходить стороной
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  • Анонимно 15:03
    Вы удивитесь, но за хранение "травки" во всей РФ никого в СИЗО не садят, ибо есть и другие меры пресечения. Преступление то не тяжкое, это не сбыт наркотика в особо крупном размере)
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    Анонимно 16:04
    А вот здесь вы ошибаетесь, сбыт или покушение на сбыт, или приготовление к сбыту - доказываются в ходе предварительного следствия. Так что, не спешите с выводами.
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  • Анонимно 15:26
    остается только поздравить и похвалить адвокатов за хорошую работу
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    Анонимно 21:15
    Ну да, у нас ведь, как в Англии, всё решает адвокат... )))
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