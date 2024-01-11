«От штрафа за взятку освободить»: главного архитектора Альметьевска наказали условным сроком

К 3 годам лишения свободы условно приговорил сегодня горсуд главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. Он признан виновным в двух эпизодах афер и получении одной взятки, от наказания за последнюю освобожден ввиду истечения срока давности, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Напомним, Севастьянова судили по делу о трех взятках на 569 тысяч рублей и помехах бизнесу. Однако в прениях прокуратура отказалась от обвинения по статье о вмешательстве в предпринимательскую деятельность, и в этой части Альметьевский горсуд сегодня прекратил преследование чиновника, уточнили в пресс-службе суда.

При этом два эпизода взяток — на 130 и 424 тысячи рублей — суд посчитал нужным переквалифицировать на мошенничество, посчитав доказанным сам факт получения денег, но недоказанным использование служебных полномочий. Что до третьего эпизода коррупции, то и здесь обвинение было переквалифицировано по менее тяжкому составу — с части 3 на часть 1 статьи 290 УК РФ. Суд посчитал доказанным получение архитектором 15 тысяч рублей за согласование проекта входной группы в кафе предпринимателя Амиджона Джумаева в 2020 году, приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей и освободил от него ввиду истечения двухлетнего срока давности.

В итоге архитектор понес реальное наказание лишь за два эпизода аферы с получением средств под видом взяток — условный срок и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе три года.

Впрочем, сам Севастьянов и его защитники Марат Давлетов и Ринат Вильданов настаивали на полном оправдании. Тогда как прокуратура требовала посадки чиновника на 10 лет за взяточничество.

Вероятнее всего, приговор будет оспорен.

Напомним, уголовным это дело стало еще в 2022 году — главного архитектора задержали по подозрению в незаконном получении 130 тысяч рублей в 2020 году. Тогда СК сообщал — подозреваемый предложил директору одной из фирм передать деньги за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина в Альметьевске — путем заключения фиктивного договора на оказание архитектурных услуг со знакомым Севастьянова. По версии обвинения, директор фирмы перечислил деньги этому знакомому, а тот отправил их на счет главного архитектора и передал заказчику эскизный проект. Однако заказчик в нем не нуждался, поскольку имел свой проект, и требовалось лишь согласование.

Позже в деле появились еще два схожих эпизода. Первый процесс над Севастьяновым закончился в июне 2023-го возвратом этого дела прокурору, однако после отмены этого решения разбирательство началось заново.