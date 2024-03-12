Рубль не меняет своих позиций относительно доллара и юаня

По итогам первой минуты торгов, на 10,00 мск, курс доллара США составил 90,65 рубля за единицу. Это на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар на 2,48 копейки выше официального курса.

Китайский юань к 10 утра по Москве вырос на 0,5 копейки и составил 12,6 рубля.

Ранее сообщалось, что из-за роста привлекательности рублевых вкладов российские граждане стали меньше переводить валюту на депозиты в банках-нерезидентах и брокерам-нерезидентам. Отток средств в иностранные инструменты снизился примерно на 50% по итогам 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин