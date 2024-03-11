Переводы валюты на иностранные депозиты снизились в 2023 году

Из-за роста привлекательности рублевых вкладов российские граждане стали меньше переводить валюту на депозиты в банках-нерезидентах и брокерам-нерезидентам. Отток средств в иностранные инструменты снизился примерно на 50% по итогам 2023 года.

Доля депозитов в юанях в российских банках за 2023 год выросла на 10,6 процентного пункта и достигла 22%. Индекс Мосбиржи в феврале продемонстрировал рост на 1,3%. Основные участники торгов — граждане, их доля составила 76%. Рубль по итогам месяца снизился относительно доллара США на 1,3%.

Ранее эксперты рассказали о том, могут ли рублевые депозиты и китайский юань в среднесрочной перспективе стать альтернативой «токсичным» валютам.

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Разиль Самигуллин