Сегодня в Казани ожидается до +1 градуса

Во вторник, 12 марта, в Татарстане ожидается облачность, ночью с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Днем в столице республики прогнозируется от -1 до +1 градуса. Ветер северо-западный 6—11 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -4 до +1 градуса. На дорогах будет скользко.

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Разиль Самигуллин