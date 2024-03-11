Распродажа в ожидании февральского раунда санкций обеспечила повышенные обороты рынку акций России

Распродажа в ожидании февральского раунда санкций обеспечила повышенные обороты рынку акций России. Средний уровень торгов на российском рынке акций в феврале оказался на 19% выше январских показателей. Таким образом, они достигли отметки в 100,3 млрд рублей.

На рост показателей также повлияло то, что на фоне ожиданий новых санкций произошла активная распродажа акций с 16 по 22 февраля. Индекс Мосбиржи в этот период просел на 3,8%, однако после введения санкционных пакетов США и Евросоюза скорректировался вверх. В целом за месяц он вырос на 1,3%, полностью компенсировав внутримесячное падение.

Доля розничных инвесторов в феврале осталась практически неизменной и в среднем составила 76% от общего объема торгов (в январе — 75%). Ранее сообщалось, что рынок акций России показал рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры и в связи с дивидендными ожиданиями. Индекс МосБиржи превысил 3 310 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

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Разиль Самигуллин