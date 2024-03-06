Новости экономики

20:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рынок акций России демонстрирует рост на фоне дивидендных ожиданий

19:10, 06.03.2024

Рынок акций России показал рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры и в связи с дивидендными ожиданиями. Индекс МосБиржи превысил 3 310 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа, прибавившие 3%. Бумаги «Яндекса» упали в цене на 1,6%.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 3 310,58 пункта, увеличившись на 0,3%. Индекс РТС вырос на 0,4% и достиг значения в 1 151,68 пункта. Котировки «голубых фишек» на Московской бирже изменились разнонаправленно в пределах 3%.

К 18.50 мск курс доллара составил 90,55 рубля, прибавив 0,03 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ЭкономикаИнвестиции
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть743.7
  • Нижнекамскнефтехим112.4
  • Казаньоргсинтез106
  • КАМАЗ188.9
  • Нижнекамскшина78.95
  • Таттелеком1.091