Рынок акций России демонстрирует рост на фоне дивидендных ожиданий

Рынок акций России показал рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры и в связи с дивидендными ожиданиями. Индекс МосБиржи превысил 3 310 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа, прибавившие 3%. Бумаги «Яндекса» упали в цене на 1,6%.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 3 310,58 пункта, увеличившись на 0,3%. Индекс РТС вырос на 0,4% и достиг значения в 1 151,68 пункта. Котировки «голубых фишек» на Московской бирже изменились разнонаправленно в пределах 3%.

К 18.50 мск курс доллара составил 90,55 рубля, прибавив 0,03 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».