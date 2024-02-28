В марте Госдума планирует рассмотреть 52 законопроекта

В марте Госдума планирует рассмотреть 52 законопроекта. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков. В грядущем месяце планируется проведение шести заседаний Государственной думы.

В проектах календаря Госдумы включено 52 законопроекта, среди них три ратификации, 27 законопроектов для рассмотрения во втором чтении и 22 — в первом чтении. 13 марта перед депутатами в рамках «правительственного часа» выступит глава РЖД Олег Белозеров. Он представит доклад о перспективах развития железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках.



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Разиль Самигуллин