Раис Татарстана изменил количество должностей в Управлении по надзору за состоянием самоходных машин

Количество должностей государственной гражданской службы в Управлении по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан увеличили на девять. Теперь оно составляет 75 единиц, а не 66, а вместо 65 сейчас составляет 74. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Изменения внесли в целях совершенствования деятельности управления. В частности, это позволит перераспределить обязанности между сотрудниками и более эффективно выполнять работу.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Кабинету министров Республики Татарстан необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа, а также привести свои акты в соответствие с его положениями и принять иные решения, которые помогут его исполнить.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина