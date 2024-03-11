На Куйбышевском водохранилище пробурили 150 кислородных лунок для спасения рыбы

На Куйбышевском водохранилище пробурили 150 кислородных лунок для спасения рыбы. Поскольку этом году на озерах многоснежье и крепкий лед. Экологическая акция «Рыбе — быть!» прошла на Куйбышевском водохранилище в Спасском районе.

С начала акции на водоемах республики пробурили уже более 7 500 лунок. Каждый может внести вклад в спасение водной фауны.

Сотрудники заказника «Спасский» с помощью бензобура сделали 150 кислородных лунок на поверхности водоема. Это поможет рыбе сохранить запасы в период зимнего замора. Специалисты подчеркивают, что рыба — естественная и необходимая часть экологического баланса.



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Разиль Самигуллин