Дивиденды «Росгосстраха» за 2022 год составят более 2 млрд рублей

Акционеры ПАО СК «Росгосстрах» утвердили решение о выплате дивидендов за 2022 год. Их размер составит более 2 млрд рублей, сообщает страховщик.

Выплаты будут рассчитаны исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала. Их объем составит около 30% от чистой прибыли «Росгосстраха», полученной по итогам 2022 года (5 млрд рублей).

Владельцы акций общества, которые войдут в реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года, станут получателями дивидендных выплат. В их числе банк «ФК Открытие», которому принадлежит более 99% в капитале страховщика, и несколько тысяч миноритарных акционеров.

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