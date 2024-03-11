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Экономика

В Госдуме объяснили низкий спрос россиян на программу долгосрочных сбережений

20:20, 11.03.2024

Спрос россиян на программу долгосрочных сбережений остается низким из-за заморозки накопительной части пенсии и новизны продукта. Об этом сообщает «Газета.ru».

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила низкий спрос россиян на программу долгосрочных сбережений. По ее мнению, после заморозки накопительной части пенсии люди не очень доверяют подобным продуктам. Кроме того, программа долгосрочных сбережений в России заработала только с 1 января 2024 года.

По данным на 31 января 2024 года, участниками программы долгосрочных сбережений стали 36 тыс. россиян. В среднем они пополняют счет на 8 тыс. рублей. По прогнозам, в октябре-ноябре в программу будут вступать 250 тыс. человек ежемесячно.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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