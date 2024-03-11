В Подмосковье тушат крупный пожар на складе

В поселке Родники Московской области произошел пожар на складе со стройматериалами. Предварительная площадь возгорания — 700 квадратных метров. Пострадавших нет.

Из-за разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом воспламенилась жидкость, которая растеклась на 400 квадратных метрах. Также огонь перекинулся на соседнее административное здание — оно охвачено пламенем на 100 квадратных метрах.

К месту пожара направили передвижную лабораторию для контроля замеров вредных веществ в воздухе. Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 970 квадратных метров.

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Нафиса Миннехузина