За 10 марта в Казани зарегистрировано 114 ДТП

За 10 марта 2023 года в Казани поступило 114 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, из них два с пострадавшим (столкновение — несоблюдение дистанции, нарушение очередности проезда перекрестка).

Госавтоинспекторы задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного водителя, не имеющего права управления.

Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены четверо граждан.



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Нафиса Миннехузина