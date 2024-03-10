Фаил Камаев и Инсаф хазрат Саубанов открыли в Тукаевском районе новую мечеть

Глава Тукаевского района Фаил Камаев и имам-мухтасиб Инсаф хазрат Саубанов приняли участие в торжественном открытии новой мечети в деревне Малтабарово. Строительство мечети велось на средства спонсора — предпринимателя Газинура Гатина — и самих сельчан. Об этом сообщают Chelny-biz.ru

В знак признательности за весомый вклад в возведение мечети Фаил Камаев вручил Газинуру Гатину благодарственное письмо. И.о. главы Калмиинского сельского поселения Лейсан Салихова выразила благодарность местным жителям за помощь. После церемонии все верующие совершили коллективный намаз.

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Нафиса Миннехузина