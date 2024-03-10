Каждая десятая россиянка не получила подарок на 8 марта

22% россиянок признались, что разочарованы подарками на 8 марта. Еще 16% женщин сказали, что передарят полученные подарки при случае, а 2% — что просто их выбросят. Об этом сообщили «Газета.ru».

Большинство опрошенных пожаловались на то, что мужчины дарят ненужные подарки, потому что мало интересуются предпочтениями своих вторых половинок, экономят деньги или недостаточно сильно любят.

Почти треть женщин остались недовольны бытовой техникой в качестве подарка, а также сувенирами, мягкими игрушками, дешевой бижутерией и косметикой.

Опрос проводился 9 марта Аналитическим центром Университета «Синергия» среди 5 тысяч россиянок из всех регионов России, состоящих в браке или имеющих постоянного партнера.

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Нафиса Миннехузина